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Sights & Sounds from UCF's first Big 12 win at Cincinnati

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF running back RJ Harvey rushed for a career-high 164 yards and three touchdowns to lead the Knights to their first Big 12 victory at Cincinnati. UCFSports.com takes you to Nippert Stadium to experience what it was like on gameday in the Queen City.

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