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{{ timeAgo('2022-10-31 08:24:54 -0500') }} football Edit

Travis Williams recaps win vs. Cincinnati, says Bounce House was 'electric'

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF defensive coordinator Travis Williams challenged his team to have a physical mindset to stop the run against Cincinnati and they delivered, limiting the Bearcats to just 35 yards on the ground. Williams also spoke of the big games from DT Ricky Barber and DE Josh Celiscar and the incredible stadium atmosphere.



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