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UCF 25, Cincinnati 21 - Luke Fickell Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Cincinnati head coach Luke Fickell talks about falling to UCF, breaking their 19-game American winning streak.

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