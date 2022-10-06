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UCF 41, SMU 19 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about his team's AAC opener blowout win against SMU.

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