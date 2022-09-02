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UCF 56, South Carolina State 10 - Postgame View from the Field

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The scene from the Bounce House as the clock hit zero following UCF's season-opening victory against South Carolina State.

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