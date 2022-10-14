News More News
{{ timeAgo('2022-10-14 00:07:03 -0500') }} football Edit

UCF 70, Temple 13 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF exploded for 70 points and 737 yards of offense against Temple. Here's what head coach Gus Malzahn had to say following the game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}