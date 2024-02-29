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UCF 77, Oklahoma State 71 - Postgame Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Recap: UCF beats Oklahoma State 77-71 for its second road win in Big 12 play

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