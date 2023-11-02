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UCF Basketball: Darius Johnson ready to lead UCF into the Big 12

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Everything begins with the point guard and the Knights have experience with Darius Johnson, who is back for his third season in Orlando. At the recent media day, Johnson spoke about where he's improved, the Italy trip and learning to play with his new teammates and his outlook for the season.


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