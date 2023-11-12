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UCF DC Addison Williams on stopping Oklahoma State, continuing momentum

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The UCF defense had their game of the year so far against No. 15 Oklahoma State, shutting down the Big 12's top offense and nation's leading rusher in Ollie Gordon II. UCF defensive coordinator Addison Williams reflects on the win and talks about the challenge they'll face next week at Texas Tech.

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