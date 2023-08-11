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UCF DE Tre'Mon Morris-Brash: 'Winning a championship is the ultimate goal'

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Tre'Mon Morris-Brash, UCF's returning sack leader, talks about the strength of the defensive line, how impressed he's been with Lee Hunter and Malachi Lawrence, his excitement to play on Boise State's blue turf and more.

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