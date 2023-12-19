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UCF DT Ricky Barber: "I feel 100 percent"

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF defensive tackle Ricky Barber was looking to go out with a monster senior year, but injuries limited him for much of the season. He's now feeling much healthier - 100 percent he says - and wants to finish with a strong performance and victory against Georgia Tech in Gasparilla Bowl. He also has the option to return next season, but has not yet made a decision about his plans.



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