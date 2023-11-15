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UCF freshman point guard Nils Machowski making an immediate impact

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Freshman point guard Nils Machowski appears like he'll be a big contributor this season. He played 22 minutes against Miami and was a spark offensively with 13 points, including 3-of-3 from long range.

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