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UCF lands first 2026 commitment from WR Keeyun Chapman
Brandon Helwig
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UCFSports
Publisher
UCF has their first commitment in the Class of 2026.
Keeyun Chapman, a 6-foot-3, 180-pound wide receiver from Jackson, Ala., announced his commitment to the Knights on Saturday. He also had early offers from Arkansas, South Carolina and TCU.
As a sophomore, Chapman caught 18 passes for 546 yards and nine touchdowns. He also excels in basketball - Chapman was Jackson's second-leading scorer (10.7 ppg) on a team that won Alabama's 4A state championship.
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