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UCF LB commit Troy Ford Jr. can't wait to be a Knight

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

Savannah (Ga.) Calvary Day linebacker Troy Ford Jr. would love to be officially reporting to UCF this month instead of having to wait another year.

"If I could, I would move in right now," Ford said. "No question about it."

Ford was the second player to commit to UCF in the 2023 class, announcing his decision in March. He's visited many times already, including for a game last season, Hometown Hero and also spring practice.

On this visit, he spent a lot of time with senior linebacker Jeremiah Jean-Baptiste who was his player host.

"I'll be playing that exact position (Jeremiah plays)," Ford said. "I met him in spring practice and we talked a little bit then. We've been talking on the phone. I had a great time hanging out with him."

Ford already has a deep connection with the coaching staff.

"It's always like that here," Ford said. "Coach (William) Lee and Coach T-Will (Travis Williams), it's always great conversations with me and my family. I can't even explain. It's like we're a family already."

It was also good to let loose and have fun, which they did on Saturday.

"We played dodgeball, had some eating contests with some watermelon and pie," Ford said. "Watching everybody laugh and have a good time competing, that was probably the best part."

Ford was also doing a bit of recruiting with the handful of uncommitted visitors.

"I was having conversations with them, like are you thinking about committing soon?" Ford said. "I know some are still taking OVs. 'You know where home is, come and join.' Trying to pep talk and show them the vibe."

While he wasn't here this weekend, Terry Simmons, his defensive tackle teammate at Calvary Day, recently announced a final three of UCF, Georgia Tech and Duke. He will visit UCF June 17 and plans to announce a decision the following week.

"I talk to him every day about it," Ford said. "You know where to go. When he dropped (his finalists), I told UCF fans to blow up his timeline. I looked and there were hundreds of people telling him to come. I'm excited about it."

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