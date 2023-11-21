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UCF QB John Rhys Plumlee reflects on career ahead of Senior Day finale

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF quarterback John Rhys Plumlee looks back on his two-year career in the Black & Gold, his future goals and aspirations and how much he wants to finish his football career with a bowl game.

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