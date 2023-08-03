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UCF QB John Rhys Plumlee: 'We're gonna win a lot of games'

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF quarterback John Rhys Plumlee fields questions from reporters during the Knights' Media Day on Thursday, Aug. 3. Plumlee, entering his second year as UCF's starter, looks to take a big step up as UCF transitions into the Big 12 this season.

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