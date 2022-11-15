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{{ timeAgo('2022-11-15 17:09:55 -0600') }} football Edit

UCF WR Ryan O'Keefe focused on winning out, respects Navy

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF continues to control their own destiny in the American. If the Knights can win out against Navy and South Florida, they'll host the AAC Championship Game the first weekend of December. At Monday's press conference, WR Ryan O'Keefe talked about the recent win at Tulane, this week's game vs. Navy and their quest for a title.


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