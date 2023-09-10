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Video: Colton Boomer's game-winning FG to beat Boise State

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the field as UCF kicker Colton Boomer hits the game-winning field goal to beat Boise State.

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