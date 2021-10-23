 UCFSports - Video: Sights & Sounds from UCF's 24-7 win vs. Memphis
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Video: Sights & Sounds from UCF's 24-7 win vs. Memphis

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

A compilation of clips from UCF's victory against Memphis in the Bounce House.

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