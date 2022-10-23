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Video: Sights & Sounds from UCF's 34-13 loss at ECU

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF and East Carolina have been conference rivals since 2005, but the series will be ending with the Knights headed to the Big 12 next season. The Pirates got the last laugh with a dominating win inside a rowdy Dowdy-Ficklen Stadium.

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