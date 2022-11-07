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Video: Sights & Sounds from UCF's 35-28 win at Memphis

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the Liberty Bowl for the UCF Knights' 35-28 road win against the Memphis Tigers.

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