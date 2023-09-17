News More News
ago football Edit

Video: Sights & Sounds from UCF's 48-14 win vs. Villanova

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

It was another sold-out crowd in the Bounce House for UCF's final non-conference game against Villanova. Here's a glimpse of the atmosphere during the 48-14 victory to give the Knights a 3-0 record to start the 2023 season. Next up: Big 12 competition begins.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}