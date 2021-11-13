 UCFSports - Video: Sights & Sounds from UCF's 55-28 loss at SMU
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Video: Sights & Sounds from UCF's 55-28 loss at SMU

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

The view inside Gerald J. Ford Stadium in Dallas as UCF suffers a big defeat to SMU.

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