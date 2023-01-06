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Video: UCF DT signee John Walker Under Armour All-America Highlights

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF defensive tackle signee John Walker shows off during the Under Armour All-American Bowl practices and game. The four-star from Kissimmee Osceola will begin classes at UCF next week.

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