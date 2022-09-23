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Video: UCF Hall of Fame inductees reflect on their careers

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The Class of 2022 UCF Athletics Hall of Fame inductees - Krystina Sarff, Mackenzie (Audas) Parkrall, Linda Gooch, Joe Burnett and Latavius Murray - spoke to the media prior to the Friday night ceremony at the Celeste Hotel.


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