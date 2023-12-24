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Georgia Tech 30, UCF 17 - Sights & Sounds from the 2023 Gasparilla Bowl

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF raced out to a 17-3 lead, but Georgia Tech surged back with 27 unanswered points to win the 2023 Gasparilla Bowl. UCFSports.com takes you to Tampa's Raymond James Stadium to experience the bowl game atmosphere.


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