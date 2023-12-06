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Gus Malzahn Press Conference - Gasparilla Bowl vs. Georgia Tech

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about facing Georgia Tech in the Gasparilla Bowl as well as the busy days ahead in regards to recruiting and the transfer portal.

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