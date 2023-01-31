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UCFSports.com Live: UCF Big 12 Schedule Breakdown

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCFSports.com's Brandon Helwig, Black & Gold Banneret's Eric Lopez and UCF Twitter Mafia's Emily Bannister talk about the Knights' inaugural 2023 football schedule.

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