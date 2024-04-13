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Video: Sights & Sounds from UCF's 2024 Spring Game

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the Bounce House for UCF's 2024 Nauts vs. Knights spring game, which marked the Black & Gold debut for QB KJ Jefferson. The event featured one half of football followed by a skills competition, then a meet & greet with fans on the field. UCF opens the season Thursday, Aug. 29 vs. New Hampshire.


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