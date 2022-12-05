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AAC Championship: Sights & Sounds from Tulane's 45-28 win vs. UCF

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Yulman Stadium in New Orleans was rocking for the 2022 American Athletic Conference Championship Game between Tulane and UCF. The Knights surged back to make it a 31-28 game in the fourth quarter, but the Green Wave would pull away with a pair of late touchdowns. Afterward, the exuberant Tulane student body and fans stormed the field.


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