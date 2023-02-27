UCF Basketball's incoming freshman recruiting class is winding down their senior seasons.
In November, the Knights signed a trio of players for their inaugural Big 12 high school class: Joey Hart, Comeh Emuobor and Petras Padegimas. Coach Johnny Dawkins spoke about the group during a recent interview session.
"I know they're all playing well and doing well for their teams," Dawkins said. "They're very competitive. They're all getting better in all the things that we want. I think they'll be a really good freshman class for us. A balance that we want to have. We don't want to be a team that relies on older players from the portal. We want to be a team that's balanced between high school and portal. We want to make sure we do that right. I think we've tried to do that. We've tried to balance it out. We really like our freshman class."
JOEY HART
Joey Hart, making a case to be Mr. Basketball in Indiana, has led Linton-Stockton to a 23-1 record as they continue sectional play within their playoff structure. Averaging 24 points per game, Hart's senior year has been a highlight reel with one outlet calling him "one of the best dunkers" in the state.
He is being regarded as a major steal for UCF as his other primary suitors included Evansville, Ball State and Toledo.
Johnny Dawkins on Hart:
"He's a very mature player. I loved his work ethic. He's a gym rat. He wants to get better. He's a tough kid. He knows what he's doing out there. He doesn't back down. Competes. I really like that about him. I saw it when we were following him in the summers. He just has a great ability, in that moment, you can always count on him. He seems to always step up and make the play that needs to be made. Just very excited and very fortunate we were able to get him."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJvd2luZyBpdCBkb3duIHdpdGggc29tZSBhdXRob3JpdHkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wdWdoZ3JhbnQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QHB1Z2hncmFudDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9OaWNvbGVLX1dUV08/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QE5pY29sZUtfV1RXTzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9MaW50b25NaW5lckhvb3A/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QExpbnRv
bk1pbmVySG9vcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lnN2RPUVdx
SGgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95ZzdkT1FXcUhoPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEplc3NlIFdhbGtlciAoQGplc3Nld2Fsa2VyV1RXTykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qZXNzZXdhbGtlcldUV08vc3RhdHVzLzE2MjY3
NjgyMDg1NjM3ODE2MzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg
MTgsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KT0VZIEhBUlQgSlIgR0FNRSBXSU5ORVLigKbwn5GAPGJyPjxicj5M
aW50b27igJlzIEpvZXkgSGFydCBKciBjYWxscyBnYW1lIHdpdGggIHdpdGgg
Mi43IHNlY3MgbGVmdOKApvCfkYA8YnI+VGhpcyBidWNrZXQgd2lucyBpdCBm
b3IgdGhlIE1pbmVycyA0Ny00NSBvdmVyIE5vcnRoIERhdmllc3MuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vam9leV9oYXJ0MzI/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGpvZXlfaGFydDMyPC9hPiBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDI1
IHBvaW50cywgMTIgY29taW5nIGluIHRoZSA0dGggcXRyLiA8YnI+PGJyPldo
YXQuIEEuIEdhbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zZUFhT2Iwb2dn
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vM2VBYU9iMG9nZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAo
ODEyKS1I8J+PgPCfj4BQUyEgKEBCYmFsRXZ2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JiYWxFdnYvc3RhdHVzLzE2MTY2MTY5NTgwMTQ3NTg5
MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMSwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
COMEH EMUOBOR
A native of Raleigh, N.C., Comeh Emuobor has spent this season at Brewster Academy in New Hampshire. He committed to UCF last September following an official visit. Other offers included UMass, Virginia Tech, Illinois, South Carolina, Texas A&M, Alabama, Mississippi State, Arizona State and Kansas State.
Emuobor's updated stats were not readily available, though Brewster Academy is 30-4 this season and gearing up for the playoffs (NEPSAC) where they will compete against other independent schools in New England.
Johnny Dawkins on Emuobor:
"I thrink he's going to bring energy, effort and toughness. He's a strong, physically built player. He plays really hard on both ends of the floor. His motor is always running. He's very competitive. I think for us, he becomes a guy defensively or offensively, whether it's making plays, offensive rebounds, and defensively he can guard multiple positions. He also brings a real tough mindset and a physical way of playing."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJpbnN0YWdyYW0tbWVkaWEiIGRhdGEtaW5z
dGdybS1jYXB0aW9uZWQgZGF0YS1pbnN0Z3JtLXBlcm1hbGluaz0iaHR0cHM6
Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9yZWVsL0NwQmctRkx2LWFGLz91dG1fc291
cmNlPWlnX2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgZGF0YS1p
bnN0Z3JtLXZlcnNpb249IjE0IiBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQ6I0ZGRjsg
Ym9yZGVyOjA7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6M3B4OyBib3gtc2hhZG93OjAgMCAx
cHggMCByZ2JhKDAsMCwwLDAuNSksMCAxcHggMTBweCAwIHJnYmEoMCwwLDAs
MC4xNSk7IG1hcmdpbjogMXB4OyBtYXgtd2lkdGg6NjU4cHg7IG1pbi13aWR0
aDozMjZweDsgcGFkZGluZzowOyB3aWR0aDo5OS4zNzUlOyB3aWR0aDotd2Vi
a2l0LWNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7IHdpZHRoOmNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7
Ij48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nOjE2cHg7Ij4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9yZWVsL0NwQmctRkx2LWFGLz91dG1fc291
cmNlPWlnX2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgc3R5bGU9
IiBiYWNrZ3JvdW5kOiNGRkZGRkY7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjA7IHBhZGRpbmc6
MCAwOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmU7
IHdpZHRoOjEwMCU7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBk
aXNwbGF5OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlvbjogcm93OyBhbGlnbi1pdGVt
czogY2VudGVyOyI+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNG
NEY0RjQ7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWln
aHQ6IDQwcHg7IG1hcmdpbi1yaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDQwcHg7Ij48
L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rp
b246IGNvbHVtbjsgZmxleC1ncm93OiAxOyBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6IGNl
bnRlcjsiPiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI0Y0RjRG
NDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7IGhlaWdodDog
MTRweDsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogNnB4OyB3aWR0aDogMTAwcHg7Ij48L2Rp
dj4gPGRpdiBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJv
cmRlci1yYWRpdXM6IDRweDsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDE0cHg7
IHdpZHRoOiA2MHB4OyI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0i
cGFkZGluZzogMTklIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTpi
bG9jazsgaGVpZ2h0OjUwcHg7IG1hcmdpbjowIGF1dG8gMTJweDsgd2lkdGg6
NTBweDsiPjxzdmcgd2lkdGg9IjUwcHgiIGhlaWdodD0iNTBweCIgdmlld0Jv
eD0iMCAwIDYwIDYwIiB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIHhtbG5zPSJodHRwczovL3d3
dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwczovL3d3dy53
My5vcmcvMTk5OS94bGluayI+PGcgc3Ryb2tlPSJub25lIiBzdHJva2Utd2lk
dGg9IjEiIGZpbGw9Im5vbmUiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZCI+PGcgdHJh
bnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTUxMS4wMDAwMDAsIC0yMC4wMDAwMDApIiBm
aWxsPSIjMDAwMDAwIj48Zz48cGF0aCBkPSJNNTU2Ljg2OSwzMC40MSBDNTU0
LjgxNCwzMC40MSA1NTMuMTQ4LDMyLjA3NiA1NTMuMTQ4LDM0LjEzMSBDNTUz
LjE0OCwzNi4xODYgNTU0LjgxNCwzNy44NTIgNTU2Ljg2OSwzNy44NTIgQzU1
OC45MjQsMzcuODUyIDU2MC41OSwzNi4xODYgNTYwLjU5LDM0LjEzMSBDNTYw
LjU5LDMyLjA3NiA1NTguOTI0LDMwLjQxIDU1Ni44NjksMzAuNDEgTTU0MSw2
MC42NTcgQzUzNS4xMTQsNjAuNjU3IDUzMC4zNDIsNTUuODg3IDUzMC4zNDIs
NTAgQzUzMC4zNDIsNDQuMTE0IDUzNS4xMTQsMzkuMzQyIDU0MSwzOS4zNDIg
QzU0Ni44ODcsMzkuMzQyIDU1MS42NTgsNDQuMTE0IDU1MS42NTgsNTAgQzU1
MS42NTgsNTUuODg3IDU0Ni44ODcsNjAuNjU3IDU0MSw2MC42NTcgTTU0MSwz
My44ODYgQzUzMi4xLDMzLjg4NiA1MjQuODg2LDQxLjEgNTI0Ljg4Niw1MCBD
NTI0Ljg4Niw1OC44OTkgNTMyLjEsNjYuMTEzIDU0MSw2Ni4xMTMgQzU0OS45
LDY2LjExMyA1NTcuMTE1LDU4Ljg5OSA1NTcuMTE1LDUwIEM1NTcuMTE1LDQx
LjEgNTQ5LjksMzMuODg2IDU0MSwzMy44ODYgTTU2NS4zNzgsNjIuMTAxIEM1
NjUuMjQ0LDY1LjAyMiA1NjQuNzU2LDY2LjYwNiA1NjQuMzQ2LDY3LjY2MyBD
NTYzLjgwMyw2OS4wNiA1NjMuMTU0LDcwLjA1NyA1NjIuMTA2LDcxLjEwNiBD
NTYxLjA1OCw3Mi4xNTUgNTYwLjA2LDcyLjgwMyA1NTguNjYyLDczLjM0NyBD
NTU3LjYwNyw3My43NTcgNTU2LjAyMSw3NC4yNDQgNTUzLjEwMiw3NC4zNzgg
QzU0OS45NDQsNzQuNTIxIDU0OC45OTcsNzQuNTUyIDU0MSw3NC41NTIgQzUz
My4wMDMsNzQuNTUyIDUzMi4wNTYsNzQuNTIxIDUyOC44OTgsNzQuMzc4IEM1
MjUuOTc5LDc0LjI0NCA1MjQuMzkzLDczLjc1NyA1MjMuMzM4LDczLjM0NyBD
NTIxLjk0LDcyLjgwMyA1MjAuOTQyLDcyLjE1NSA1MTkuODk0LDcxLjEwNiBD
NTE4Ljg0Niw3MC4wNTcgNTE4LjE5Nyw2OS4wNiA1MTcuNjU0LDY3LjY2MyBD
NTE3LjI0NCw2Ni42MDYgNTE2Ljc1NSw2NS4wMjIgNTE2LjYyMyw2Mi4xMDEg
QzUxNi40NzksNTguOTQzIDUxNi40NDgsNTcuOTk2IDUxNi40NDgsNTAgQzUx
Ni40NDgsNDIuMDAzIDUxNi40NzksNDEuMDU2IDUxNi42MjMsMzcuODk5IEM1
MTYuNzU1LDM0Ljk3OCA1MTcuMjQ0LDMzLjM5MSA1MTcuNjU0LDMyLjMzOCBD
NTE4LjE5NywzMC45MzggNTE4Ljg0NiwyOS45NDIgNTE5Ljg5NCwyOC44OTQg
QzUyMC45NDIsMjcuODQ2IDUyMS45NCwyNy4xOTYgNTIzLjMzOCwyNi42NTQg
QzUyNC4zOTMsMjYuMjQ0IDUyNS45NzksMjUuNzU2IDUyOC44OTgsMjUuNjIz
IEM1MzIuMDU3LDI1LjQ3OSA1MzMuMDA0LDI1LjQ0OCA1NDEsMjUuNDQ4IEM1
NDguOTk3LDI1LjQ0OCA1NDkuOTQzLDI1LjQ3OSA1NTMuMTAyLDI1LjYyMyBD
NTU2LjAyMSwyNS43NTYgNTU3LjYwNywyNi4yNDQgNTU4LjY2MiwyNi42NTQg
QzU2MC4wNiwyNy4xOTYgNTYxLjA1OCwyNy44NDYgNTYyLjEwNiwyOC44OTQg
QzU2My4xNTQsMjkuOTQyIDU2My44MDMsMzAuOTM4IDU2NC4zNDYsMzIuMzM4
IEM1NjQuNzU2LDMzLjM5MSA1NjUuMjQ0LDM0Ljk3OCA1NjUuMzc4LDM3Ljg5
OSBDNTY1LjUyMiw0MS4wNTYgNTY1LjU1Miw0Mi4wMDMgNTY1LjU1Miw1MCBD
NTY1LjU1Miw1Ny45OTYgNTY1LjUyMiw1OC45NDMgNTY1LjM3OCw2Mi4xMDEg
TTU3MC44MiwzNy42MzEgQzU3MC42NzQsMzQuNDM4IDU3MC4xNjcsMzIuMjU4
IDU2OS40MjUsMzAuMzQ5IEM1NjguNjU5LDI4LjM3NyA1NjcuNjMzLDI2Ljcw
MiA1NjUuOTY1LDI1LjAzNSBDNTY0LjI5NywyMy4zNjggNTYyLjYyMywyMi4z
NDIgNTYwLjY1MiwyMS41NzUgQzU1OC43NDMsMjAuODM0IDU1Ni41NjIsMjAu
MzI2IDU1My4zNjksMjAuMTggQzU1MC4xNjksMjAuMDMzIDU0OS4xNDgsMjAg
NTQxLDIwIEM1MzIuODUzLDIwIDUzMS44MzEsMjAuMDMzIDUyOC42MzEsMjAu
MTggQzUyNS40MzgsMjAuMzI2IDUyMy4yNTcsMjAuODM0IDUyMS4zNDksMjEu
NTc1IEM1MTkuMzc2LDIyLjM0MiA1MTcuNzAzLDIzLjM2OCA1MTYuMDM1LDI1
LjAzNSBDNTE0LjM2OCwyNi43MDIgNTEzLjM0MiwyOC4zNzcgNTEyLjU3NCwz
MC4zNDkgQzUxMS44MzQsMzIuMjU4IDUxMS4zMjYsMzQuNDM4IDUxMS4xODEs
MzcuNjMxIEM1MTEuMDM1LDQwLjgzMSA1MTEsNDEuODUxIDUxMSw1MCBDNTEx
LDU4LjE0NyA1MTEuMDM1LDU5LjE3IDUxMS4xODEsNjIuMzY5IEM1MTEuMzI2
LDY1LjU2MiA1MTEuODM0LDY3Ljc0MyA1MTIuNTc0LDY5LjY1MSBDNTEzLjM0
Miw3MS42MjUgNTE0LjM2OCw3My4yOTYgNTE2LjAzNSw3NC45NjUgQzUxNy43
MDMsNzYuNjM0IDUxOS4zNzYsNzcuNjU4IDUyMS4zNDksNzguNDI1IEM1MjMu
MjU3LDc5LjE2NyA1MjUuNDM4LDc5LjY3MyA1MjguNjMxLDc5LjgyIEM1MzEu
ODMxLDc5Ljk2NSA1MzIuODUzLDgwLjAwMSA1NDEsODAuMDAxIEM1NDkuMTQ4
LDgwLjAwMSA1NTAuMTY5LDc5Ljk2NSA1NTMuMzY5LDc5LjgyIEM1NTYuNTYy
LDc5LjY3MyA1NTguNzQzLDc5LjE2NyA1NjAuNjUyLDc4LjQyNSBDNTYyLjYy
Myw3Ny42NTggNTY0LjI5Nyw3Ni42MzQgNTY1Ljk2NSw3NC45NjUgQzU2Ny42
MzMsNzMuMjk2IDU2OC42NTksNzEuNjI1IDU2OS40MjUsNjkuNjUxIEM1NzAu
MTY3LDY3Ljc0MyA1NzAuNjc0LDY1LjU2MiA1NzAuODIsNjIuMzY5IEM1NzAu
OTY2LDU5LjE3IDU3MSw1OC4xNDcgNTcxLDUwIEM1NzEsNDEuODUxIDU3MC45
NjYsNDAuODMxIDU3MC44MiwzNy42MzEiPjwvcGF0aD48L2c+PC9nPjwvZz48
L3N2Zz48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLXRvcDogOHB4OyI+IDxk
aXYgc3R5bGU9IiBjb2xvcjojMzg5N2YwOyBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxz
YW5zLXNlcmlmOyBmb250LXNpemU6MTRweDsgZm9udC1zdHlsZTpub3JtYWw7
IGZvbnQtd2VpZ2h0OjU1MDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MThweDsiPlZpZXcgdGhp
cyBwb3N0IG9uIEluc3RhZ3JhbTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9InBh
ZGRpbmc6IDEyLjUlIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTog
ZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogMTRw
eDsgYWxpZ24taXRlbXM6IGNlbnRlcjsiPjxkaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJh
Y2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsg
aGVpZ2h0OiAxMi41cHg7IHdpZHRoOiAxMi41cHg7IHRyYW5zZm9ybTogdHJh
bnNsYXRlWCgwcHgpIHRyYW5zbGF0ZVkoN3B4KTsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0
eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBoZWlnaHQ6IDEyLjVw
eDsgdHJhbnNmb3JtOiByb3RhdGUoLTQ1ZGVnKSB0cmFuc2xhdGVYKDNweCkg
dHJhbnNsYXRlWSgxcHgpOyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7
IG1hcmdpbi1yaWdodDogMTRweDsgbWFyZ2luLWxlZnQ6IDJweDsiPjwvZGl2
PiA8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3Jk
ZXItcmFkaXVzOiA1MCU7IGhlaWdodDogMTIuNXB4OyB3aWR0aDogMTIuNXB4
OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoOXB4KSB0cmFuc2xhdGVZKC0xOHB4
KTsiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9Im1hcmdpbi1sZWZ0OiA4cHg7
Ij4gPGRpdiBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJv
cmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDIwcHg7
IHdpZHRoOiAyMHB4OyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsg
aGVpZ2h0OiAwOyBib3JkZXItdG9wOiAycHggc29saWQgdHJhbnNwYXJlbnQ7
IGJvcmRlci1sZWZ0OiA2cHggc29saWQgI2Y0ZjRmNDsgYm9yZGVyLWJvdHRv
bTogMnB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0
ZVgoMTZweCkgdHJhbnNsYXRlWSgtNHB4KSByb3RhdGUoMzBkZWcpIj48L2Rp
dj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsiPiA8ZGl2
IHN0eWxlPSIgd2lkdGg6IDBweDsgYm9yZGVyLXRvcDogOHB4IHNvbGlkICNG
NEY0RjQ7IGJvcmRlci1yaWdodDogOHB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0
cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVkoMTZweCk7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHls
ZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsg
aGVpZ2h0OiAxMnB4OyB3aWR0aDogMTZweDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xh
dGVZKC00cHgpOyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsgaGVp
Z2h0OiAwOyBib3JkZXItdG9wOiA4cHggc29saWQgI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVy
LWxlZnQ6IDhweCBzb2xpZCB0cmFuc3BhcmVudDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFu
c2xhdGVZKC00cHgpIHRyYW5zbGF0ZVgoOHB4KTsiPjwvZGl2PjwvZGl2Pjwv
ZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlv
bjogY29sdW1uOyBmbGV4LWdyb3c6IDE7IGp1c3RpZnktY29udGVudDogY2Vu
dGVyOyBtYXJnaW4tYm90dG9tOiAyNHB4OyI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBiYWNr
Z3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA0cHg7IGZs
ZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiAxNHB4OyBtYXJnaW4tYm90dG9tOiA2cHg7
IHdpZHRoOiAyMjRweDsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3Vu
ZC1jb2xvcjogI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdy
b3c6IDA7IGhlaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDE0NHB4OyI+PC9kaXY+PC9k
aXY+PC9hPjxwIHN0eWxlPSIgY29sb3I6I2M5YzhjZDsgZm9udC1mYW1pbHk6
QXJpYWwsc2Fucy1zZXJpZjsgZm9udC1zaXplOjE0cHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0
OjE3cHg7IG1hcmdpbi1ib3R0b206MDsgbWFyZ2luLXRvcDo4cHg7IG92ZXJm
bG93OmhpZGRlbjsgcGFkZGluZzo4cHggMCA3cHg7IHRleHQtYWxpZ246Y2Vu
dGVyOyB0ZXh0LW92ZXJmbG93OmVsbGlwc2lzOyB3aGl0ZS1zcGFjZTpub3dy
YXA7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv
Q3BCZy1GTHYtYUYvP3V0bV9zb3VyY2U9aWdfZW1iZWQmYW1wO3V0bV9jYW1w
YWlnbj1sb2FkaW5nIiBzdHlsZT0iIGNvbG9yOiNjOWM4Y2Q7IGZvbnQtZmFt
aWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0
eWxlOm5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsOyBsaW5lLWhlaWdodDox
N3B4OyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5B
IHBvc3Qgc2hhcmVkIGJ5IFRlYW1DUDMgRWxpdGUgWW91dGggQmFza2V0YmFs
bCAoQHRlYW1jcDNiYXNrZXRiYWxsKTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9wbGF0Zm9ybS5pbnN0YWdyYW0u
Y29tL2VuX1VTL2VtYmVkcy5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PETRAS PADEGIMAS
A newcomer to the United States from Lithuania, Petras Padegimas has been a standout at DME Academy in Daytona Beach. Padegimas averaged 19.5 points and 8.0 rebounds, earning a spot on the SIAA First Team. In a play reminiscent of Christian Laettner's 1992 Elite Eight shot, Padegimas recently lit up social media with his own buzzer beater to defeat IMG Academy.
Padegimas flew under the recruiting radar, ultimately signing with UCF over FAU and High Point.
Johnny Dawkins on Padegimas:
"Petras brings us another versatile player. 6-8 and he's about 225, 230 walking in the door to college. I think in the league where we're headed, in that type of environment, he's like the other two players in that physically they're almost ready (for the Big 12). He brings that physicality. He's explosive and athletic around the rim. He's a capable shooter on the perimeter. He plays extremely hard and he's a gym rat. He works at it and wants to be really good."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CaWcgdGltZSB3aW4gZm9yIERNRSBvdmVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSU1HQUJhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QElNR0FCYXNrZXRiYWxsPC9hPiBvbiB0aGUgcm9hZCEgQW5kIGJp
ZyB0aW1lIGdhbWUgd2lubmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9VQ0ZfTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVQ0ZfTUJC
PC9hPiBjb21taXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QZXRy
YXNQYWRlZ2ltYXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBldHJhc1BhZGVn
aW1hczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYW1hZF9I
aW5lcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2FtYWRfSGluZXM8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9vcEV4Y2hhbmdlP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb29wRXhjaGFuZ2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0NOZXh0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBTQ05leHQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3Bv
cnRzQ2VudGVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTcG9ydHNDZW50ZXI8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRXVyb2hvcGVzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFdXJvaG9wZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCX0V1cm9wZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ0JCX0V1cm9wZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9vdmVydGltZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ab3ZlcnRpbWU8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9yZGFuX0RpdmVu
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9yZGFuX0RpdmVuczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yNDdIU0hvb3BzP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkAyNDdIU0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vZkhyQzFoSlpJViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZIckMxaEpaSVY8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRE1FIEFjYWRlbXkgTWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJh
bGwgKEBETUVBY2FkZW15TUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0RNRUFjYWRlbXlNQkIvc3RhdHVzLzE2MjA1OTQ3OTcwMDk1ODQxMjk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4ex8J+HuSAyMDIzIDYtOCBGIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUGV0cmFzUGFkZWdpbWFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBQZXRyYXNQYWRlZ2ltYXM8L2E+IGhhcyBzaWduZWQgd2l0aCBVQ0Y8YnI+
PGJyPlRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNRUFjYWRl
bXlNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERNRUFjYWRlbXlNQkI8L2E+
IHNtYWxsIGZvcndhcmQgd2FzIGEgc3RhbmRvdXQgcGVyZm9ybWVyIGZvciBM
aXRodWFuaWEgYXQgdGhlIEZJQkEgVTE3IFdvcmxkIEN1cCwgd2hlcmUgaGUg
c2hvd2Nhc2VkIGdyZWF0IGF0aGxldGljaXNtLCBwcm9maWNpZW5jeSBhcm91
bmQvYWJvdmUgdGhlIHJpbSwgYSByZXNwZWN0YWJsZSBhbmQgaW1wcm92aW5n
IDMtcG9pbnQgc2hvdCBvZmYgdGhlIGNhdGNoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9LOFJ6MzdDd2ExIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSzhSejM3Q3dhMTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBDQkIgRXVyb3BlIChAQ0JCX0V1cm9wZSkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQkJfRXVyb3BlL3N0YXR1cy8xNTkz
MjI1Njk0ODY3NTIxNTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn4ex8J+HuSAyMDIzIDYtOCBGIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vUGV0cmFzUGFkZWdpbWFzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBQZXRyYXNQYWRlZ2ltYXM8L2E+IGlzIGVuam95aW5nIGEgdmVyeSBnb29k
IGZpcnN0IHllYXIgaW4gdGhlIFVTIGFzIHRoZSBsZWFkaW5nIHNjb3JlciBv
ZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNRUFjYWRlbXlNQkI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERNRUFjYWRlbXlNQkI8L2E+ICgxNC4y
IFBUUyB0byBnbyBhbG9uZyB3aXRoIDUuMyBSRUIpPGJyPjxicj5UaGUgVUNG
IHNpZ25lZSBicmluZ3MgZ3JlYXQgYXRobGV0aWNpc20gYW5kIGtlZXBzIHNo
b3dpbmcgYSBtb3JlIGFuZCBtb3JlIHNvbGlkIENuUyAoMzkgM1AlIG9uIHRo
ZSBzZWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qSEJLT2FkbGdKIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vakhCS09hZGxnSjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDQkIg
RXVyb3BlIChAQ0JCX0V1cm9wZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DQkJfRXVyb3BlL3N0YXR1cy8xNjEzNjExOTA0NjM4Nzg3NTg0P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==