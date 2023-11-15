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Johnny Dawkins previews upcoming stretch

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF head coach Johnny Dawkins looks back on their 88-72 loss at No. 13 Miami. The Knights have an upcoming slate with three games in five days: Thursday at home vs. Cal State Fullerton, then a Sunday/Monday tournament in St. Augustine vs. South Dakota State and Charlotte or George Mason.

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