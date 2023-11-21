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LB Jason Johnson reflects on career: "UCF changed my life"

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

After beginning his career at Eastern Illinois, linebacker Jason Johnson made the move to UCF prior to the 2022 season. He quickly became one of UCF's most valuable players on defense, often playing every snap of the game.

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