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{{ timeAgo('2022-11-16 19:35:31 -0600') }} football Edit

Navy HC Ken Niumatalolo, DC Brian Newberry & DE Jacob Busic talk UCF

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Everything Navy head football coach Ken Niumatalolo said about UCF during this week's virtual press conference.


Navy defensive coordinator Brian Newberry talks to the media in advance of their game at UCF.


Navy DE Jacob Busic talks about facing the UCF offense during his virtual media availability this week.


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