Advertisement
News More News
ago football Edit

Scrimmage Update with QB KJ Jefferson

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

After five years at Arkansas, KJ Jefferson will finish his college football career in Orlando playing for Gus Malzahn at UCF. Jefferson recaps their first scrimmage of spring and talks about the adjustment joining a new team and learning a new offense.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement