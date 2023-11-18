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Texas Tech 24, UCF 23 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn looks back on the missed opportunities in their 24-23 road loss at Texas Tech. Dropping to 5-6, next week's finale against Houston is a must-win for UCF to become bowl eligible.

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